На одной из рынков Черновцов правоохранители решили проверить два автомобиля с табачными изделиями — на них не оказалось акцизных марок, партию товара арестовали.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Информацию про хранение незаконно перемещенных табачных изделий без уплаты акцизного сбора получили пограничники в Черновцах. В ходе инспектирования местного рынка они обнаружили две машины, в которые грузили сигареты неизвестного происхождения, пограничники изъяли 80 ящиков с товаром.

Всего в ходе двухдневного рейда оперативная группа обнаружила около 35 тысяч пачек табачных изделий различного наименования и производства, в основном без марок акцизного налога Украины.

Сейчас продолжаются мероприятия по документированию и установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, хранением, сбытом и транспортировкой подакцизных товаров без уплаты сбора.

Напомним, 7 апреля, в пункте пропуска в Николаевском морской торговом порту пограничники не пропустили троих граждан Российской Федерации, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексированный Крым.