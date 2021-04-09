С момента ухудшения эпидемиологической ситуации в Николаеве городская ритуальная служба проводит в среднем 30 захоронений в день. Половина из них — это люди, умершие от последствий коронавирусной болезни.

Об этом говорится в сообщении КП «Николаевская ритуальная служба» в Facebook.

— На предприятии есть две машины для захоронений и сейчас транспорт всегда в работе. Иногда работники не успевают выкапывать могилы, потому что около 10-12 захоронений в день — люди, умершие от последствий коронавируса. И это захоронения только на городских кладбищах. А есть ведь и другие люди, которые умирают от других болезней, старости и тд, — рассказали на предприятии.

Городская ритуальная служба призывает николаевцев соблюдать действующие карантинные ограничения, чтобы уберечь себя и близких.

— Лучше некоторое время потерпеть неудобные для нас ограничения, чем потом приходить на кладбище и оплакивать своих близких. Будьте ответственными! — сказано в заявлении ритуальной службы.

Как сообщалось, за последние сутки от последствий коронавирусной болезни в Николаевской области умерли 25 человек.