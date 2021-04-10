В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек. Возраст умерших составлял в среднем 84 года.

Об этом сообщает швейцарский национальный регулятор в сфере оборота лекарств (Swissmedic).

В ведомстве отметили, что, несмотря на полученную прививку, доказательств того, что вакцинация была причиной смерти обнаружить не удалось.

— В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в норвежской коммуне Улленсакер зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев домов престарелых. Ранее все они получили обе дозы вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.