В норвежской коммуне Улленсакер зафиксирована всыпшка коронавируса среди постояльцев домов престарелых. Ранее все они получили обе дозы вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Об этом сообщает телеканал TV2.

Сообщается, что все постояльцы, у которых была выявлена инфекция - старше 80 лет. Коронавирус также выявлен у пяти сотрудников этого учреждения и у двух лиц, контактировавших с инфицированными.

Про аналогичную вспышку в коммуне Саннес также сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания. Там заражение коронавирусом было подтверждено у шести постояльцев дома престарелых, получивших обе дозы вакцины от Pfizer.

Власти страны временно запретили посещение постояльцев в домах престарелых на территории коммун, пока ситуация не прояснится.

К настоящему моменту установлено, что в трех случаях речь идет о заражении южноафриканским или бразильским штаммами вируса.

Известно, что инфицированные были полностью вакцинированы, то есть получили вторую дозу вакцины, еще два месяца назад.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии отдало предпочтение препарату Pfizer вместо AstraZeneca после информации, что оксфордская вакцина связана с редкими случаями тромбоза.