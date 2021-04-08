Правительство отдало предпочтение полностью безопасному препарату Pfizer вместо AstraZeneca после информации, что оксфордская вакцина связана с редкими случаями тромбоза.

Об этом передает Bloomberg.

В соответствии с рекомендациями специалистов по вопросам здравоохранения главный врач Австралии Пол Келли сказал, что правительство теперь предпочитает вакцину Pfizer лицам моложе 50 лет. По его словам, первую дозу укола AstraZeneca следует давать взрослым моложе 50 лет, если польза явно превышает риск. Людям этой возрастной группы, которые получили первую дозу без осложнений, можно сделать вторую прививку.

Это решение появилось после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило возможную связь между вакциной и редкими проблемами свертывания крови. В настоящее время Великобритания рекомендует предлагать лицам в возрасте до 30 лет альтернативную вакцину, если таковая имеется.

Секретарь Министерства здравоохранения Австралии Брендан Мерфи подчеркнул, что образование тромбов - «очень, очень редкое явление», и Австралия занимает «крайне осторожную позицию».

Напомним, компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях.