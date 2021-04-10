В одном из интернатов Николаевской области несовершеннолетнюю воспитанницу принудили избавиться от ребенка.

Об этом написал эксперт офиса Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, советник главы Николаевского областного совета Павел Шульга на своей странице в Facebook.

Сотрудники Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней» Николаевского областного совета заставили 16-летнюю воспитанницу прервать беременность несмотря на то, что она хотела оставить ребенка.

Эксперт сообщил, что руководство интерната, не предупреждая Службу по делам детей, оказало моральное давление на беременную девушку. В течение нескольких дней сотрудники учреждения вместе с врачами давали ей абортивные препараты. После этого ее привезли в КНП «Кривоозерская многопрофильная больница» для проведения процедуры искусственного прерывания беременности.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева отреагировала на ситуацию. Она поблагодарила Павла Шульгу за поднятие этой проблемы и заявила, что заявление о преступлении будет зарегистрировано.

— По этому случаю мы немедленно обратимся в правоохранительные органы насчет регистрации заявления о преступлении по части 2 статьи 134 Уголовного кодекса Украины — принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей, статьи 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей», — написала Анна Замазеева в своем Facebook.

Напомним, в марте Николаевская областная прокуратура через суд обязала Баштанскую объединенную территориальную громаду создать службу по делам детей.