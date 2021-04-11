Вчера вечером, 10 апреля, в микрорайне Терновка горела стихийная свалка мусора. Огонь распространился на площадь 500 кв м. Утром там возникли новые очаги возгорания.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что вчера также горел мусор, прошлогодние искусственные цветы и венки на стихийной свалке вблизи Мешково-Погореловскоого кладбища.
Спасатели обращают внимание, что главной причиной пожаров на свалках и открытых территориях — человеческая халатность и умышленные поджоги.
Напомним, за сутки, 8 апреля, спасатели два раза тушили пожары на открытых территориях.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Вчера вечером, 10 апреля, в микрорайне Терновка горела стихийная свалка мусора. Огонь распространился на площадь 500 кв м. Утром там возникли новые очаги возгорания.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщается, что вчера также горел мусор, прошлогодние искусственные цветы и венки на стихийной свалке вблизи Мешково-Погореловскоого кладбища.
Спасатели обращают внимание, что главной причиной пожаров на свалках и открытых территориях — человеческая халатность и умышленные поджоги.
Напомним, за сутки, 8 апреля, спасатели два раза тушили пожары на открытых территориях.