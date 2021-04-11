Вчера вечером, 10 апреля, в микрорайне Терновка горела стихийная свалка мусора. Огонь распространился на площадь 500 кв м. Утром там возникли новые очаги возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что вчера также горел мусор, прошлогодние искусственные цветы и венки на стихийной свалке вблизи Мешково-Погореловскоого кладбища.

Спасатели обращают внимание, что главной причиной пожаров на свалках и открытых территориях — человеческая халатность и умышленные поджоги.

Напомним, за сутки, 8 апреля, спасатели два раза тушили пожары на открытых территориях.