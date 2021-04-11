Полиция Парижа (Франция) оштрафовала более 110 посетителей ресторана за нарушение карантинных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля в девятнадцатом округе французской столицы.

Правоохранители получили жалобу местных жителей на шум в ночное время.

Прибыв на место, они обнаружили ресторан, работающий нелегально, несмотря на действующие в стране ограничения.

Оказалось, что внутри заведения проходило мероприятие, в котором принимали участие более 110 человек.

В итоге всех посетителей оштрафовали за незаконное собрание во время действия карантина. В то же время организатора мероприятия и управляющего заведением задержали.

— Сотрудники полиции прибыли к ресторану в 19-м округе Парижа, куда их вызвали из-за жалоб на шум в ночное время. Они положили конец собранию более 110 человек. Гостей оштрафовали за несоблюдение карантинных мер. Организатор и менеджер арестованы, — говорится в сообщении полиции.

Как пишет Reuters, рестораны, бары и кафе во Франции сейчас закрыты из-за карантина. В стране наблюдается новый всплеск заболеваний коронавирусом.

Как сообщалось, вчера, 10 апреля, в Николаевском зоопарке, несмотря на карантинные ограничения «красной зоны», состоялось открытие семейного кафе «Family Palace Zoo».

Как свидетельствуют публикации в соцсетях, в мероприятии приняло участие большое количество людей. На открытие заведения посетители приходили семьями, детей развлекали аниматоры.