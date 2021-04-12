Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 11 апреля. Украинских военных обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В ООС уточняют, что вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня 11 апреля.

Обстреливали недалеко от населенного пункта Невельского позиции украинских военных. Оккупанты открыли огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Напряженной остается ситуация и в районе Водяного. Там боевики открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе поселка Зайцево и Шумы боевики обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По истечению суток в рядах наших военных потерь и ранений не было.

По состоянию на утро 12 апреля, обстрелов не зафиксированно.

«Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Напомним, от июля 2020 года за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли пять украинцев, но уже начиная с этого года Украина потеряла 26 своих защитников.