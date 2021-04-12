От июля 2020 года за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли пять украинцев, но уже начиная с этого года Украина потеряла 26 своих защитников.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала Дом.

Она акцентировала, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

— Но другое дело — это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск у украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрированы 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усиливать положение — это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы, — сказала Юлия Мендель.

Мендель напомнила, что в июле 2020 года были достигнуты новые договоренности о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Однако этой зимой возобновились активные обстрелы.

— За полгода, которые соблюдался режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более трех месяцев погибли 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пусть хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен, — сказала Юлия Мендель.

Юлия Мендель подчеркнула, что стойкое убеждение команды президента — «к миру должны вести только переговоры».

— Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами, — резюмировала Юлия Мендель.

Как сообщалось, сегодня, 12 апреля, в 10:00 в Николаеве состоится прощание с николаевским морпехом Денисом Юшко, который погиб от снайперского огня в зоне ООС 8 апреля.