Погибшим военнослужащим в районе проведения Операции Объединенных сил оказался военнослужащий из Николаева Денис Юшко.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Сегодня, 8 апреля, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины матрос военной части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) он получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью.
Денис Юшко — житель села Новобогдановка Николаевского района, ему было всего 22 года.
Напомним, несколько дней назад в Николаеве провели в последний путь морпеха Андрея Грабара. Военнослужащий 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского Андрей Грабар погиб 19 марта в районе Водяного в результате минометного обстрела. Морского пехотинца похоронили в родном городе.
23 января в селе Приют Вознесенского района жители прощались с морпехом Александром Отрепьевым.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Погибшим военнослужащим в районе проведения Операции Объединенных сил оказался военнослужащий из Николаева Денис Юшко.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Сегодня, 8 апреля, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины матрос военной части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) он получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью.
Денис Юшко — житель села Новобогдановка Николаевского района, ему было всего 22 года.
Напомним, несколько дней назад в Николаеве провели в последний путь морпеха Андрея Грабара. Военнослужащий 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского Андрей Грабар погиб 19 марта в районе Водяного в результате минометного обстрела. Морского пехотинца похоронили в родном городе.
23 января в селе Приют Вознесенского района жители прощались с морпехом Александром Отрепьевым.