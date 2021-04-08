Погибшим военнослужащим в районе проведения Операции Объединенных сил оказался военнослужащий из Николаева Денис Юшко.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Сегодня, 8 апреля, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины матрос военной части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) он получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью.

Денис Юшко — житель села Новобогдановка Николаевского района, ему было всего 22 года.

Напомним, несколько дней назад в Николаеве провели в последний путь морпеха Андрея Грабара. Военнослужащий 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского Андрей Грабар погиб 19 марта в районе Водяного в результате минометного обстрела. Морского пехотинца похоронили в родном городе.

23 января в селе Приют Вознесенского района жители прощались с морпехом Александром Отрепьевым.