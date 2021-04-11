Завтра, 12 апреля, в 10:00 в Николаеве состоится прощание с погибшим николаевским морпехом Денисом Юшко, который погиб от снайперского огня в зоне ООС 8 апреля.

Церемония пройдет по адресу проспект Героев Украины, 60, сообщается на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

На 12:00 запланировано прощание в парке Победы в селе Новобогдановка Николаевского района, где проживал погибший.

Кроме того, жители села Радсад организовываются, чтобы завтра в 11:00 отдать дань памяти погибшему герою и провести его «живым коридором». К этому времени траурная процессия будет проезжать черед Радсад в направлении Новобогдановки.

Как сообщалось, в ходе обострения на Донбассе погиб еще один украинский военный. Всего за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.