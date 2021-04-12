Вчера, 11 апреля, в Николаевской области спасатели тушили пожар дачи — сгорели вещи, частично пол и мебель.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС.

В 14:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дачного дома на территории садово-виноградного общества «Корон» в Первомайске. На место направили отделение 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 15:22 пожарные локализовали и в 15:22 ликвидировали пожар на площади 9 квадратных метров, его причина устанавливается. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, повредил пол и частично мебель.

Напомним, вечером 10 апреля в микрорайоне Терновка горела стихийная свалка мусора. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров.