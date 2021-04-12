Вчера, 11 апреля, в одном из сел Николаевской области загорелся дом, его владелец получил 25% ожогов тела.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 17:10 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Солнечная в селе Новоочаков Баштанского района.

На место вызова направили дежурное отделение 9 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, его ликвидировали в 18:57.

Причиной возникновения огня стало неосторожное курение хозяина дома 1993 года рождения. В пожаре он получил 25% ожогов конечностей, спины и головы. Его увезли в Николаевскую городскую больницу №3 в состоянии средней тяжести.

Напомним, 11 апреля в Николаевской области спасатели тушили пожар дачи — сгорели вещи, частично пол и мебель.