В Никополе убили известного волонтера, 51-летнюю Анжелу Мончинскую.

Об этом сообщает Корреспондент.

Сегодня, 12 апреля, в 5:40, в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение доставили женщину с телесными повреждениями после пожара, который случился на улице Электрометаллургов. Женщина скончалась, не приходя в сознание.

Теперь подозреваемый в убийстве задержан, им оказался 25-летний житель Никопольского района. Ему объявили о подозрении по статье об умышленном убийстве. Следствие продолжается.

По информации издания, на женщину напал охранник подпольного игрового клуба, где она работала администратором. Игровой клуб находился по улице Электрометаллургов. Охранник изнасиловал, ограбил ее, а также забрал все деньги из кассы. Женщине он нанес травмы, от которых она впоследствии скончалась в реанимации. Также злоумышленник решил скрыть следы преступлений и поджег помещение.

Волонтер Анжела Мончинская известна тем, что неоднократно ездила на фронт и помогала украинским военнослужащим.

Напомним, 2 января от COVID-19 умерла известный армейский волонтер и оперная певица Александра Тарасова.