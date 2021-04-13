Бургомистра города Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) Бернда Виганд в понедельник, 12 апреля, отстранили от должности на неопределенное время. Причиной этого решения городского совета стал тот факт, что Виганд досрочно вакцинировался от коронавируса, «что разрушило доверительные отношения с городским советом».

Об этом сообщает DW.

Соответствующее распоряжение об отстранении на основании решения городского совета председатель представительного органа Катя Мюллер (Katja Müller) в этот день лично вручила бургомистру.

Вакцинация в Германии происходит строго по принятой очередности. В первую, наиболее приоритетную группу были включены те, кому в случае заражения коронавируса всего угрожает особенно тяжелое течение болезни включая смертельный исход.

Ранее сообщалось, что итальянский бизнесмен отметил день рождения в кругу семьи и друзей, а через несколько дней скончался после заражения коронавирусом.