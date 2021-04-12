Итальянский бизнесмен отметил день рождения в кругу семьи и друзей, а через несколько дней скончался после заражения коронавирусом.

Об этом передает EVZ.

20 марта Карло Монни, предпринимателю из Кальяри, исполнился 81 год, и он отпраздновал свой день рождения в кругу семьи и друзей. Мероприятие проходило в ресторане в городе, и это стало возможным, потому что в то время Сардиния все еще находилась вне красной зоны, поэтому ограничений не было.

Пожилой предприниматель праздновал в маленьком кругу, только со своей семьей. Однако вскоре после юбилейного мероприятия начали возникать проблемы. Бизнесмен Карло Монни заразился коронавирусом и скончался 6 апреля

Первыми симптомами были кашель, повышение температуры тела, проблемы с дыханием. Итак, больного срочно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось, и он скончался. Также вирусом заразились 43 человека, принявших участие в вечеринке. Некоторые сильно почувствовали последствия инфекции и нуждались в госпитализации. Власти Кальяри приложили усилия, чтобы изолировать эту вспышку инфекции.

— Карло не любил отмечать дни рождения, но на этот раз, по настоянию своих близких, он хотел сделать исключение. Он, вероятно, верил, что я нахожусь в белой зоне, объявленной после стольких ограничений. Я был немного оптимистичен, тем более что количество положительных случаев за последние дни уменьшилось. Возможно, он думал, что он в безопасности, что он только что получил первую дозу вакцины, — сказал друг Карло Монни.

Напомним, по словам официальных лиц, Италия намерена cмягчить ограничения на изоляцию, сняв жесткие запреты, которые давили на малый бизнес в регионах.