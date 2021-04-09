По словам официальных лиц, Италия намерена cмягчить ограничения на изоляцию, сняв жесткие запреты, которые давили на малый бизнес в регионах.

Об этом передает Bloomberg.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса подпишет указ в пятницу вечером, 9 апреля, о переводе многих регионов, классифицированных как «красные зоные», в «оранжевые зоны».

Переход в новый статус будет означать, что с начала следующей недели могут открыться предприятия розничной торговли, и людям будет предоставлено больше свободы передвижения в пределах их муниципалитетов. Бары и рестораны останутся открытыми только для заказов на вынос, в то время как поездки в другие регионы по-прежнему будут в основном запрещены.

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг подтвердил последнюю цель правительства - полмиллиона ежедневных вакцинаций против COVID-19 к концу месяца, даже с учетом новых ограничений на вакцину AstraZeneca.

Официальные лица заявили, что регионы, которым должно быть выгодно ослабление ограничений, включают Ломбардию, которая окружает финансовую столицу на севере страны - Милан, Пьемонт, вокруг северного города Турина, а также центральный регион Тосканы.

В четверг, 8 апреля, в Италии ежедневно регистрировался 17 221 новый случай коронавируса, поскольку правительственные эксперты говорят, что темпы заражения замедляются. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 3,7 миллиона случаев.

Марио Драги также заявил в четверг, что следующий указ его администрации о дальнейших мерах стимулирования, включающий просьбу о расширении бюджетного дефицита, вероятно, будет больше, чем предыдущая сумма. Премьер-министр уже получил одобрение пакета на 32 миллиарда евро.

Напомним, в Италии вводят трехдневный локдаун на пасхальные праздники, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19.