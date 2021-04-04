В Италии вводят трехдневный локдаун на пасхальные праздники, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает ВВС.
Все регионы Италии сейчас отнесены к красной зоне — это самый высокий уровень ограничений, поскольку страна борется с третьей волной коронавируса: в день регистрируется около 20 000 новых случаев заражения.
Жителям запрещено совершать поездки без особой необходимости, но разрешается проводить пасхальные трапезы в обществе максимум двух гостей.
Церкви открыты, однако прихожан просят посещать службы только в их собственном регионе.
Папа Римский Франциск второй год подряд будет произносить пасхальное послание перед пустой площадью Святого Петра.
После праздников ограничения либо оранжевой, либо красной зоны останутся действовать в регионах Италии до конца месяца.
Напомним, городская комиссия по ТЭБ и ЧС с 3 апреля ужесточила карантин в Николаеве.
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В Италии вводят трехдневный локдаун на пасхальные праздники, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает ВВС.
Все регионы Италии сейчас отнесены к красной зоне — это самый высокий уровень ограничений, поскольку страна борется с третьей волной коронавируса: в день регистрируется около 20 000 новых случаев заражения.
Жителям запрещено совершать поездки без особой необходимости, но разрешается проводить пасхальные трапезы в обществе максимум двух гостей.
Церкви открыты, однако прихожан просят посещать службы только в их собственном регионе.
Папа Римский Франциск второй год подряд будет произносить пасхальное послание перед пустой площадью Святого Петра.
После праздников ограничения либо оранжевой, либо красной зоны останутся действовать в регионах Италии до конца месяца.
Напомним, городская комиссия по ТЭБ и ЧС с 3 апреля ужесточила карантин в Николаеве.