На Буковине правоохранители задерживали c выстрелами внедорожник, набитый контрафактом.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Ночью, 13 апреля, правоохранители по оперативной наводке в 2,5 километрах от румынской границы остановили автомобиль «Mitsubishi» — подозреваемые приняли отчаянную попытку скрыться и остановились только после предупредительных выстрелов в их сторону.

В салоне внедорожника нашли 5200 пачек сигарет без уплаченного акцизного сбора, на контрабандистов составили протокол за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и незаконную перевозку подакцизного товара.

Стоимость изъятого конфиската по предварительной оценке составила 200 тысяч гривен.

Напомним, 7 апреля, в пункте пропуска в Николаевском морской торговом порту пограничники не пропустили троих граждан Российской Федерации, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексированный Крым.