На Буковине правоохранители задерживали c выстрелами внедорожник, набитый контрафактом.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Ночью, 13 апреля, правоохранители по оперативной наводке в 2,5 километрах от румынской границы остановили автомобиль «Mitsubishi» — подозреваемые приняли отчаянную попытку скрыться и остановились только после предупредительных выстрелов в их сторону.
В салоне внедорожника нашли 5200 пачек сигарет без уплаченного акцизного сбора, на контрабандистов составили протокол за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и незаконную перевозку подакцизного товара.
Стоимость изъятого конфиската по предварительной оценке составила 200 тысяч гривен.
Напомним, 7 апреля, в пункте пропуска в Николаевском морской торговом порту пограничники не пропустили троих граждан Российской Федерации, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексированный Крым.
На Буковине правоохранители задерживали c выстрелами внедорожник, набитый контрафактом.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Ночью, 13 апреля, правоохранители по оперативной наводке в 2,5 километрах от румынской границы остановили автомобиль «Mitsubishi» — подозреваемые приняли отчаянную попытку скрыться и остановились только после предупредительных выстрелов в их сторону.
В салоне внедорожника нашли 5200 пачек сигарет без уплаченного акцизного сбора, на контрабандистов составили протокол за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и незаконную перевозку подакцизного товара.
Стоимость изъятого конфиската по предварительной оценке составила 200 тысяч гривен.
Напомним, 7 апреля, в пункте пропуска в Николаевском морской торговом порту пограничники не пропустили троих граждан Российской Федерации, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексированный Крым.