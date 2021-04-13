Сегодня утром, 13 апреля, в селе Николаевской области горела летняя кухня. Огонь перекинулся с автомобиля, припаркованного рядом.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС.

В 5:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Богдана Хмельницкого села Березка Кривоозерской территориальной общины.

На место направили дежурное отделение 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что огонь распространился с автомобиля FORD TRANSIT и перекинулся на рядом расположенную летнюю кухню, в которой хранилось 3 тонны орехов.

В 5:55 пожар локализовали и в 8:42 ликвидировали на площади 25 квадратных метров, его причина устанавливается.

Напомним, 26 марта в селе Великосербуловка Еланецкой ОТГ загорелась летняя кухня — прибывшие спасатели нашли двух погибших.