Вчера, 12 апреля, спасатели Николаевской области дважды тушили пожары на открытых териториях, их вызвал поджог.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Информация о первом случае поступила в 16:05, камыш загорелся на открытой территории по улице Партизанской Искры в Первомайске. В 17:18 пожар площадью 1100 квадратных метров ликвидировали спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Во втором случае на место происшествия выезжали пожарные 18 ГПСЧ. Пожар площадью 300 квадратных метров возник на улице Горького пгт Кривое Озеро. В 23:55 его ликвидировали. В обоих случаях причиной пожара стал поджог.

Напомним, за сутки, 8 апреля, спасатели два раза тушили пожары на открытых территориях.