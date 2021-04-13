Вчера, 12 апреля, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области трижды ликвидировали огонь на территории частных жилых секторов.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сперва огонь охватил хозпостройку на улице Гагарина в селе Николай-Гулак Баштанского района. Сообщение об этом поступило в 4:53 утра. Спасатели 17 государственной пожарно-спасательной части потушили пожар на площади 30 квадратных метров в 6:12. Причиной стало короткое замыкание электросети.
В 16:07 сообщили о втором инциденте. Горел жилой дом, который не эксплуатируется, на улице Шевченко пгт Березанка. Пожарные 8 ГПСЧ в 16:30 ликвидировали горение на площади 20 квадратных метров, оно произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Позже, в 17:00 поступила информация о пожаре утеплителя дымохода жилого дома на улице Фонтанная в Вознесенске. Пожарные 12 ГПСЧ потушили его в 17:10, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, сегодня утром в селе Николаевской области горела летняя кухня. Огонь перекинулся с автомобиля, припаркованного рядом.
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Вчера, 12 апреля, спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области трижды ликвидировали огонь на территории частных жилых секторов.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сперва огонь охватил хозпостройку на улице Гагарина в селе Николай-Гулак Баштанского района. Сообщение об этом поступило в 4:53 утра. Спасатели 17 государственной пожарно-спасательной части потушили пожар на площади 30 квадратных метров в 6:12. Причиной стало короткое замыкание электросети.
В 16:07 сообщили о втором инциденте. Горел жилой дом, который не эксплуатируется, на улице Шевченко пгт Березанка. Пожарные 8 ГПСЧ в 16:30 ликвидировали горение на площади 20 квадратных метров, оно произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Позже, в 17:00 поступила информация о пожаре утеплителя дымохода жилого дома на улице Фонтанная в Вознесенске. Пожарные 12 ГПСЧ потушили его в 17:10, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, сегодня утром в селе Николаевской области горела летняя кухня. Огонь перекинулся с автомобиля, припаркованного рядом.