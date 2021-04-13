В одном из портов Николаева правоохранители проверяли документы граждан РФ, которые хотели попасть в Украину. Оказалось, что оба бывали в Крыму с российской стороны: обоих и вернули домой с запретом на посещение Украины сроком на три года.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Иностранцы посещали временно оккупированный Крым три года подряд и въезжали в него с территории Российской Федерации — этим и был мотивирован отказ в доступе на вьезд. Всего с начала года пограничники Херсонского подразделения выявили 15 иностранцев, которые нарушали правила посещения временно оккупированного Крыма.

Напомним, 7 апреля, в пункте пропуска в Николаевском морской торговом порту пограничники не пропустили троих граждан Российской Федерации, которые в сентябре 2020 года незаконно посещали аннексированный Крым.