Николаевские патрульные помогли коллегам из соседней области разыскать парня, который накануне пропал в Херсоне.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Сегодня, 13 апреля, с правоохранителями Николаева связались сотрудники сектора ювенальной превенции Херсонского РУП. Они сообщили, что разыскивают пропавшего без вести подростка, который ушел из дома 11 апреля и не вернулся. По их информации, парень мог находиться в Николаеве.

Получив ориентировку, полицейские стали патрулировать места, где предположительно мог пребывать парень. Во время проверки одного из адресов патрульные заметили похожего по описанию подростка, им и оказался пропавший. Инспекторы связались с коллегами из Херсона и передали им парня.

Напомним, в сентябре 2020 года в Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся, позже его нашли.