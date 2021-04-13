Минобороны РФ сообщило о переброске ракетных комплексов «Искандер» из Курска в Воронеж, расположенный примерно в 300 км от украинской границы, якобы для подготовки к параду по случаю Дня победы 9 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации российского министерства, группировка состоит из четырех пускозаряжающих и стартовых машин.

— Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прибыли из Курска в город воинской славы Воронеж для подготовки к параду в ознаменование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

ОТРК «Искандер» предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также ключевых объектов инфраструктуры противника с помощью баллистических и крылатых ракет. Дальность стрельбы комплекса составляет до 500 км.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска на границе с Украиной — это традиционное давление во время переговоров.