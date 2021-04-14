Американские власти направили всем ведомствам страны требование в срочном порядке обновить программное обеспечение Microsoft Exchange Server. Оно касается новой версии ПО.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюберге уточнил, что данная мера связана с обнаруженными уязвимостями версии.

По его словам, Белый дом также призывает всех пользователей Microsoft провести обновление ПО.

— Если эти уязвимости приведут к возникновению более крупного инцидента, мы будем работать над его устранением совместно с частным сектором, — подчеркнул Энн Нюберге.

Напомним, ранее от 20 000 до 30 000 американских организаций подверглись хакерским атакам, из-за изъянов программного обеспечения для электронной переписки — Microsoft Corp.