На Донбассе за прошедшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов еще один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так вблизи Южного боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенного пункта Майорское противник с помощью беспилотника сбросил на позиции украинских военных гранаты.
Также боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям ООС возле Первомайского.
«Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», — сообщили в штабе.
На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. О действиях боевиков сообщено представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток боевики дважды нарушили «тишину». Взле Светлодарска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Майорского совершили дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь с начала суток среди украинских военных нет.
Ранее Миноброны РФ заявило, что перебрасывает войска к границам из-за НАТО.
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
На Донбассе за прошедшие сутки, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов еще один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Так вблизи Южного боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенного пункта Майорское противник с помощью беспилотника сбросил на позиции украинских военных гранаты.
Также боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям ООС возле Первомайского.
«Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», — сообщили в штабе.
На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. О действиях боевиков сообщено представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток боевики дважды нарушили «тишину». Взле Светлодарска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Майорского совершили дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь с начала суток среди украинских военных нет.
Ранее Миноброны РФ заявило, что перебрасывает войска к границам из-за НАТО.