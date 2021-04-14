В Николаеве задержали первого заместителя начальника областного управления Госпродпотребслужбы за вымогательство взятки в размере двух тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник требовал и получил взятку от предпринимателя за беспрепятственное осуществление им хоздеятельности по реализации мясных продуктов и выдачу эксплуатационного разрешения на осуществление вышеуказанной деятельности.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им неправомерной выгоды через посредника.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Отметим, что согласно сайту упралвения Госпродпотребслужбы, должность первого зама начальника занимает Вячеслав Бродовский. Согласно сайту НАПК, до лета прошлого года он возглавлял Николаевское городское управление Госпродпотребслужбы.

Его супруга, Людмила Бродовская, владеет сетью ветиринарных клиник и аптек в Николаеве «Lord», ранее известных как «клиники Бродовских».

Согласно его декларации за прошлый год, он владеет аптекой площадью 40,7 квадратных метров и ветаптекой площаью 172,1 м2. Также у него есть подвал 114,1 м. Его супруга задекларировала квартиру 248,7 м2, еще несколько земельных участков и ветеринарных аптек, а также офисные помещения.

Вячеслав Бродовский владеет автомобилем Opel Kadett 1986 года выпуска, а его супруга — Nissan Patrol 2011 года.

За прошлый год Вячеслав Бродовский получил 47,1 тысячи гривны соцвыплат от Центра занятости и 7,6 тысячи — за аренду пая. Его жена заработала 3,9 миллиона гривен дохода от бизнеса, а дочь — 2,4 миллиона.

Супруга Вячеслава Бродовского хранит 900 тысяч гривен и 25 тысяч долларов наличными.

Отметим, что чиновник в 2015 году он баллотировался в депутаты облсоветас от БПП. Тогда «Опора» уличила его в подкупе избирателей — он агитировал за себя бакалейной ярмаркой по заниженным ценам.

Согласно данным ЦИК, 2020 году он снова пытался пройти в облсовет, уже от партии «ОПЗЖ».

Ранее в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.