Горожане пожаловались в полицию на водителя маршрутного такси, который пьяным сел за руль. При задержании он оказал сопротивление — у полицейского зафиксировали ушибы.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Позавчера вечером, 12 апреля, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что водитель пассажирского микроавтобуса «Рута» сел за руль после употребления алкоголя.

Наряд патрульных остановил его на переулке 5-й Парниковый. По требованию правоохранителей 45-летний водитель остановился, но когда услышал, что в отношении него будет составляться админпротокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, резко тронулся с места, совершив сопротивление полицейским.

Злоумышленника доставили в Николаевское районное управление полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208. Врачи, осмотрев пострадавшего патрульного, диагностировали у него ушибы.

Задержанному объявили о подозрении по части 2 статьи 342 «Сопротивление работнику правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. В ближайшее время суд обтиратиме правонарушителю меру пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в марте николаевцы жаловались на водителей маршрутных такси, курсирующих по 1 маршруту, которые нарушают правила дорожного движения и ведут себя хамски по отношению к людям.