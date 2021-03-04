Горожане жалуются на водителей маршрутных такси, курсирующих по 1 маршруту в Николаеве, которые нарушают правила дорожного движения и ведут себя хамски по отношению к людям.

Так, житель Николаева Евгений Погорелов опубликовал в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook пост, в котором рассказал о нарушениях водителями правил перевозки пассажиров.

В частности, он рассказал, что водитель маршрутки №1 с номером ВЕ7899АА часто хамит николаевцам, используя нецензурную брань, а также нарушает правила дорожного движения.

Николаевец пожаловался, что другие водители по указанному маршруту также не обеспечивают жителей города достойным уровнем перевозок.

— На днях была замечена ситуация, когда в маршрутке №1 водитель посреди дороги остановился и вытолкнул парня, потому что не смог дать сдачи за проезд с купюры 200 гривен, — написал Евгений Погорелов.

По его словам, городским властям стоит обратить внимание на уровень пассажирских перевозок в Николаеве, так как жителям «плюют в лицо за их же деньги».

Стоит отметить, что это не первая жалоба, связанная с городским транспортом. Ранее жители Николаева писали, что водители маршрутных такси, курсирующих по 23 маршруту, самостоятельно устанавливают цены на проезд.

Также в феврале николаевец рассказал о водителе маршрутного такси №31, который за рулем разговаривал по мобильному телефону и пил чай.