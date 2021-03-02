Жители Николаева массово жалуются на водителей маршрутных такси, курсирующих по 23 маршруту, которые самостоятельно устанавливают цены на проезд.

Об этом пишут «Новости-N».

Издание отмечает, что в редакцию обратились николаевцы с жалобой на то, что водители маршруток № 23 «Центральный рынок — Большая Корениха» берут за проезд по 8 гривен с человека, в то время как по решению горисполкома установленная цена — 6 гривен.

— Водители установили свою плату, которая составляет 8 грн. Жители микрорайона (Большая Корениха, — прим.) неоднократно писали жалобы и звонили на «горячие линии». Однако никаких реакций от органов власти не было. Мы звонили в КП «Николаевпастранс» с жалобой, а также оставляли электронные жалобы. Несмотря на это, водители продолжают брать за проезд по 8 грн. Во время карантина они говорили, что это в связи с тем, что можно брать пассажиров только на сидячие места, но по факту они берут и стоящих, и забивают маршрутки полностью. Водители хамоватые, маршрутки в плохом состоянии, грязные. Когда платишь 6 гривен, водители отказываются ехать по маршруту и ведут себя неадекватно, — написали жители.

Начальник управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрий Попов рассказал в комментарии «Новостям-N», что беседа с водителями и перевозчиками по данному поводу проводилась, и на сегодняшний день за проезд берут 6 гривен с человека.

— Мы провели беседу с перевозчиками и водителями, акцентировали внимание на том, что проезд до Большой Коренихи стоит 6 гривен и не больше. Ранее к нам приходили письменные обращения. Сейчас жалобы от горожан не поступают, — подчеркнул он.

Ранее жители Николаева пожаловались на водителя маршрутного такси № 31, который за рулем разговаривал по мобильному телефону и пил чай.