Жители Николаева пожаловались на водителя маршрутного такси №31, который за рулем разговаривал по мобильному телефону и пил чай.

Об этом рассказал николаевец Виталий Матвеев в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

Виталий Матвеев указал, что водитель 31 маршрута во перевозки пассажиров придерживал руль локтем, а также выполнял резкие маневры транспортным средством.

— Водитель 31 маршрута в первый день гололеда, в нарушение ПДД, всю дорогу разговаривал по мобильному телефону, а второй рукой пил чай или брал деньги за проезд! Были моменты когда руль придерживал локтем или вообще виртуозно не держал, беря деньги за проезд у пассажиров! Управлял транспортным средством агрессивно, на кольце пассажиры вываливались из сидений от резких маневров! Парень молодой, но совсем не соблюдает правила безопасности, что может привести к ДТП с большим количеством пострадавших!, - Виталий Матвеев.

При этом николаевец указал, что водитель маршрутки работал без защитной маски: «Водитель без средств индивидуальной защиты и не пристегнут ремнем безопасности!».

Кроме этого Виталий Матвеев просил провести проверку в отношении водителя указанного маршрутного такси.

—Может ответственные чиновники будут заниматься ежедневными проверками с заботой о горожанах, а не кататься на личных авто по городу с заботой о себе? Прошу провести проверку и обязать всех водителей соблюдать ПДД, а также безопасный стиль вождения в соответствии с нормами пассажирских перевозок и карантина, - добавил он.

Напомним, жители Матвеевки жалуются на то, что автобусы, которые соединяют микрорайон с городом, ходят раз в час.