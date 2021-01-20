Жители Матвеевки жалуются на то, что автобусы, которые соединяют микрорайон с городом, ходят раз в час.

Об этом написала жительница Николаева Инесса Конорчук в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

В частности, она отметила, что график маршрутов часто меняется и жители микрорайона вынуждены ждать свой транспорт по 40 минут.

— К кому обращаться по вопросу транспорта, конкретно маршрута 54? Очень часто у нас новый график, автобусы не выезжают на маршрут. Матвеевка это Центральный район города, сейчас на всех маршрутах люди ждут по 40 минут свой транспорт, или жители Матвеевки особенные? На фото график на сегодня, автобус «Эталон» не вышел, тот, которого нет – это РУТА. Не очень тяжело прочитать интервал между рейсами, учитывая время ожидания на морозе, – пишет Инесса Конорчук.

Напомним, что в мае 2020 года жительница Матвеевки заявила, что перевозчик автобуса №54, который курсирует по маршруту «Ж\д вокзал грузовой — Матвеевка» самовольно меняет маршрут, несмотря на то, что у него есть график движения.