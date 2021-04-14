По данным местной администрации, в среду, 14 апреля, в Сомали, по меньшей мере, 14 мирных жителей были убиты и четверо ранены, когда микроавтобус, на котором они ехали, был разрушен взрывом скрытого устройства на дороге.

Об этом сообщает Le Figaro.

Взрыв, описанный ответственным лицом как «ужасный и злой акт», произошел примерно в 30 километрах к северу от столицы страны Могадишо.

— У нас есть подтверждение того, что 14 мирных жителей погибли и еще четыре были ранены в среду, когда микроавтобус, перевозивший их, наехал на мину, установленную на дороге на северной окраине Могадишо, — заявил сомалийский чиновник Абдикарим Мохамед.

Военный чиновник, дислоцированный в регионе, Абшир Мохамед, обвинил в трагедии радикальных исламистов Шебаба.

— Террористы наносят неизбирательные удары. Они заложили мину, которая убила этих ни в чем не повинных мирных жителей, когда они ехали домой, — сказал он местным СМИ.

Свидетель, с которым связалось агентство AFP, Мохамуд Адан, сказал, что видел «трупы десяти человек», эвакуированных с места взрыва.

Напомним, в столице Сомали, Могадишо, террористы взорвали автомобиль возле популярного отеля Afrik, после чего открыли огонь по стражам порядка. Вследствие террористической атаки погибли по меньшей мере два человека.