Во дворе дома на Покровской, 94 в Житомире появились анонимные надписи-напоминания о том, что жители дома не оплатили взносы в ОСМД с одноименным названием. «Доской объявлений» служат черные мусорные мешки, вывешенные на металлической конструкции детской площадки.

Об этом сообщает Житомир.info.

— У нас по улице Покровской, дом 94, на детской площадке висят большие черные мешки, на таких металлических опорах. На двух черных мешках — они как виселицы — приклеены листы бумаги А4 и печатными буквами написано: «Они не заплатили взносы в ОСМД Покровское, 94». То есть, как это? Жители обращались к дежурному полиции, он сказал идти на Леси Украинки писать заявление, потому что это уголовная статья — запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, играют на площадке ..., — рассказала жительница дома.

Авторство уведомлений люди приписывают голове ОСМД «Покровское, 94». Руководитель ОСМД Александр Нановский в комментарии Житомир.info пояснил, что в целлофан завернули боксерские груши, чтобы они не портились в условиях сырой погоды. А о надписях говорит: да, здесь борются с должниками.

— Смотрите, это боксерские груши, просто на них одеты пакеты, потому что дождь и прочее. Поэтому так поступили для их сохранения. Это вам жалуются те, кто не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: «Молодец, так и надо бороться с должниками». А если они по 2-3 года не платят ... Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, «забили» и все. Я видел эти надписи, — отметил Александр Нановский.

На вопрос «Кто автор уведомлений?», руководитель ОСМД отвечает: «Люди». Мол, те, кто платит взносы, возмутились теми, кто не платит.

— Люди. У них родилась такая идея. Ну как по-другому? Люди платят, тем более, видно, что в доме все делается. А есть 5 человек, которые принципиально не платят. Им не нравится мое руководство, вот и все. Я выполняю роль председателя ОСМД — делаю то, что хотят люди видеть. Их решения, принятые на общем собрании, воплощаю в жизнь. Жалуются те, кто реально не платит, — утверждает глава ОСМД.

Как сообщалось, коллекторы, действующие в интересах управляющей компании «Місто для людей — Миколаїв», требуют от жильцов дома по адресу Новостройная, 1 погасить задолженность по двойным платежкам, угрожая взыскать через суд сумму в 5 раз больше нынешней.

Напомним, жительница Николаева Виктория Комадовская пожаловалась на представителей компании ООО «Кредитные инициативы», которые пытаются выселить её семью из квартиры.