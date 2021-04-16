Количество нарушений, зафиксированных за последние две недели, достигло наивысшего уровня этого года, и было втрое больше, чем за тот же период ранее.

Об этом заявила представитель ОБСЕ, посол Хайди Грау, пишет «Радио Свобода».

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ говорят о многочисленных обстрелах, жертвах среди военных и гражданского населения, атаки на беспилотники СММ и продолжение недопущения ее представителей на определенные объекты в ОРДЛО.

«Радио Донбас.Реалии» исследовало отчеты ОБСЕ за последние две недели, и показало, где зафиксировано больше всего нарушений.

В период с 31 марта по 14 апреля 2021 больше всего нарушений СММ ОБСЕ зафиксировала на севере от Широкино, в районе Донецкой фильтровальной станции, к западу от Горловки, в районе Авдеевки, на северо-западе Донецка, западе и юго-западе от Ясиноватой, возле участка разведения сил в районе Золотого, а также на юг и юго-запад от Светлодарска и Старомихайловки. Иногда в отчетах о нарушениях упоминаются Петровеньки (Луганская область), Петровское, Оленевка, Гнутово и Попасная.

Важно учесть, что ежедневный отчет СММ ОБСЕ подается за предыдущие сутки перед его направлением.

Если отметить точки нарушений прекращения огня на карте, то можно определить наиболее опасные участки. Красным обозначены места, о которых последние две недели чаще всего упоминается в отчетах СММ ОБСЕ, желтым участки, которые упоминаются реже.

Если оценить места, которые наиболее часто упоминаются в отчетах, то «горячими» можно выделить 3 участка.

Первый участок — в Приазовье к северу от Широкино. Там зона противостояния: Водяное (подконтрольная правительству часть Донецкой области) и Пикуза (бывшее Коминтерново на оккупированной части). Эта местность часто фигурирует, как в сводках штаба ООС, так и в сообщениях российских гибридных сил.

Второй участок — около Светлодарска, который еще называют «Светлодарка», «Светлодарска дуга». Активные боевые действия здесь не прекращаются с 2014 года. Об обстрелах здесь постоянно сообщает и Штаб ООС и российские гибридные силы.

Участок линии разграничения, проходящей вдоль западного, северо-западного края Донецка, юга Авдеевки, и между Горловкой и Торецкое. Этот участок, у которой лежат крупные города Донбасса, становилась местом боев и во время объявленного режима прекращения огня. На ней также расположены Ясиноватая и поселок Шумы, где в конце марта 2021 погибли сразу четверо украинских военных. А еще раньше недалеко от этого же места, в районе Горловки погибли не меньше 7 боевиков группировки «ДНР».

Также, рядом с Ясиноватой расположена Донецкая фильтровальная станция. На этом участке также есть насосная станция, на которой, по утверждениям украинских военных, расположены позиции незаконных вооруженных формирований.

Кроме перечисленных, к общеизвестным «горячим точкам» линии разграничения, приходящихся на этот участок, относятся Пески, ГАП и Спартак с Опытное.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО призвали Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить практику агрессивных провокаций и уважать свои международные обязательства.