Страны-члены НАТО призвали Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить практику агрессивных провокаций и уважать свои международные обязательства.

Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО, пишет «Интерфакс-Украина».

— Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию немедленно ослабить напряжение, прекратить ее практику агрессивных провокаций и уважать ее международные обязательства, — сказал Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг указал, что министры НАТО рассмотрели наращивание военного присутствия России в Украине и вокруг нее.

— Это самое большое наращивание российских войск со времен незаконной аннексии Крыма в 2014 году, и это часть более широкой тенденции агрессивных действий России, которые вызывают очень серьезное беспокойство, — добавил Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что только от Украины зависит, когда она решит стать полноценным членом Альянса. Россия не вправе влиять на это решение.