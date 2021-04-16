В Черновицкой области на взятке в тысячу евро задержали пограничника, который потворствовал нелегальному перемещению через украинско-румынскую границу контрафактной табачной продукции без уплаты пошлины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

На взятке «попался» инспектор приграничной службы отдела «Кельменцы», который получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в сумме 1050 евро за содействие незаконному перемещению табачных изделий на участках отделов «Нижние Петровцы» и «Красноильск» Черновицкого отряда.

Мздоимца задержали в ходе реализации материалов уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на границе с Венгрией в Закарпатье пограничники заметили в полукилометре подозрительное движение у водного канала. Когда они приблизились для проверки, то обнаружили кинутые 15 ящиков сигарет, а контрабандисты заблаговременно сбежали до прихода правоохранителей.