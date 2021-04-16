Житель Николаевской области сообщил полиции, что у него есть граната, которую он хочет взорвать. Когда правоохранители приехали на вызов, оказалось, что он решил пошутить.

Об этом пишет отдел коммуникации Нацполиции Николаевской области.

Вчера, 15 апреля, около 17:20 на спецлинию «102» поступило сообщение от местного жителя о том, что он находится дома в селе Троицко-Сафоново Баштанского района и держит в руках боевую гранату, с которой выдернул предохранительную чеку. Заявитель на вопросы не отвечал, ругался и другой информации не предоставил. Во время общения оператор услышала детский голос.

На место происшествия немедленно выехало руководство отделения полиции № 1 и сектора полицейской деятельности № 1 Баштанского отдела полиции ГУНП, были направлены взрывотехники и следственно-оперативная группа. Начальником ГУНП была введена специальная полицейская операция.

Учитывая информацию об угрозе взрыва, полицейские оцепили район возможной опасности. Злоумышленника задержали, как только он вышел во двор. Выяснилось, что мужчина пьян и таким образом решил пошутить. Гранаты у него не было.

Следователи задержали гражданина в порядке статьи 208. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок, изъяли. Известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за ложный вызов полиции и правонарушения в сфере дорожного движения.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 8 апреля в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее грабят в собственном доме. Когда полицейские приехали на вызов, выяснилось, что женщина пьяна.