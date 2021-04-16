Служба безопасности Украины задержала бывшую «чиновницу ЛНР», которая была руководителем «управления культуры, молодежи и спорта» в Должанске. Женщина приехала на подконтрольную территорию Украины с целью постоянного проживания.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Ее задержали во время пересечения государственной границы Украины.

«Она выехала из оккупированной Луганской области в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ — через пункт пропуска «Меловое». Колаборантка въезжала в Украину для изменения фамилии и имела целью постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории», — сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, женщина занимала должность руководителя «управления» оккупационной администрации в 2015-2019 годах.

«Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия», — добавили в СБУ.

Женщина находилась в розыске с 2015 году. Ей вменяют создание террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Задержанной готовится сообщение о подозрение.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской лидера террористической группы из «ЛНР». Эта группа принимала активное участие в боевых действиях против украинских военных на Донбассе, проводила диверсии, а также причастна к убийству сотрудника СБУ.