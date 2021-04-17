Группа активистов принесла к зданию посольства Российской Федерации в Праге фигуру голого президента РФ Владимир Путина на золотом унитазе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на iDNES.

Активисты группы «Kaputin» организовали акцию против заключения в тюрьму российского оппозиционного политика Алексея Навального, агрессии России против Украины и нарушений прав человека в России.

Около полудня к зданию российского посольства подъехала машина с несколькими людьми, которые начали ставить золотые туалеты на забор посольства и вешать золотые ершики.

Они также поставили фигуру Путина на позолоченном унитазе с надписью «Голый убийца» (Naked Killer).

По другую улицы напротив посольства стояло несколько человек с плакатами «Руки прочь от Украины» или «Свободу Навальному».

В мероприятии приняли участие около тридцати человек. Во время установки туалетов на место прибыли несколько сотрудников полиции. Они заявили активистам, что те наносят ущерб собственности России. Позже активисты разобрали памятник Путину и спустили в парк на инвалидной коляске.

— Возможно, ничто так не символизирует истинную природу сегодняшних российских правителей, как золотые унитазы и ершики во дворце главы государства в стране, где 13% населения до сих пор не имеют даже собственного туалета, — говорится в заявлении группы.

Напомним, президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.