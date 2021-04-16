Президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.

Об этом он сказал во время брифинга, посвященного России, пишет РБК-Украина.

В частности, Байден выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной в недавней беседе с Путиным.

— И я настоятельно советовал ему воздерживаться от любых военных действий, — сказал Джо Байден.

Как сообщалось, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться в Чехии. О готовности огранизовать саммит двух лидеров также заявили Австрия и Исландия.