Президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.
Об этом он сказал во время брифинга, посвященного России, пишет РБК-Украина.
В частности, Байден выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной в недавней беседе с Путиным.
— И я настоятельно советовал ему воздерживаться от любых военных действий, — сказал Джо Байден.
Как сообщалось, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться в Чехии. О готовности огранизовать саммит двух лидеров также заявили Австрия и Исландия.
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Президент США Джо Байден прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе. Он заявил, что призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий.
Об этом он сказал во время брифинга, посвященного России, пишет РБК-Украина.
В частности, Байден выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной в недавней беседе с Путиным.
— И я настоятельно советовал ему воздерживаться от любых военных действий, — сказал Джо Байден.
Как сообщалось, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться в Чехии. О готовности огранизовать саммит двух лидеров также заявили Австрия и Исландия.