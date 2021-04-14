Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы состояться в Чехии. О готовности огранизовать саммит двух лидеров также заявили Австрия и Исландия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

— Я дал указание нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу в качестве возможного места встречи (Путина и Байдена, — прим.), — сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

В качестве примера проведения саммитов такого уровня он привел подписание президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в Праге, которое состоялось 8 апреля 2010 года.

О готовности провести встречу Владимира Путина и Джо Байдена также заявили Австрия и Исландия. Как отмечает издание Iltalehti, членство Исландии в НАТО может снизить ее «привлекательность в глазах» российского президента.

Ранее сообщалось, что 15 апреля, в четверг, в Украину прибудут министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландбергсис.

Высокопоставленные дипломаты посетят Украину, чтобы выразить свою поддержку и солидарность на фоне того, как Россия продолжает развертывать все новые и новые резервы на границах Украины.