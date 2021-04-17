Во Франции восемь человек скончались из-за тромбоза. Инциденты произошли после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Всего с начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции данным препаратом во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в стране подтвержден у 5 миллионов 285 тысяч 296 человек.

Напомним, в Департаменте здравоохранения Канады подтвердили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и образованием тромбов. В то же время эти случаи крайне редки.

Управление здравоохранения Дании ранее подтвердило, что вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca исключили из национальной программы по вакцинации из-за редких побочных явлений.