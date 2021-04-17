В центре Николаева на проезжей части провалился асфальт. В этот момент на месте происшествия не было автомобилей, никто не пострадал.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Разрушение произошло на углу улиц Кузнецкой и 3-й Слободской. На месте возникла яма глубиной около 2 метров, от нее также пошли трещины. Место провала оградили сигнальной лентой и дорожными знаками.
В ТЭЦ объяснили, что во время гидравлических испытаний случился порыв трубопровода, вода стекала под асфальт. Коммунальщики работают над устранений деффекта.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля в парке за концерт-холлом «Юность» в Ингульском районе Николаева провалился грунт.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
В центре Николаева на проезжей части провалился асфальт. В этот момент на месте происшествия не было автомобилей, никто не пострадал.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Разрушение произошло на углу улиц Кузнецкой и 3-й Слободской. На месте возникла яма глубиной около 2 метров, от нее также пошли трещины. Место провала оградили сигнальной лентой и дорожными знаками.
В ТЭЦ объяснили, что во время гидравлических испытаний случился порыв трубопровода, вода стекала под асфальт. Коммунальщики работают над устранений деффекта.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля в парке за концерт-холлом «Юность» в Ингульском районе Николаева провалился грунт.