В субботу, 17 апреля, в селе Мостовое Вознесенского района загорелся дом. Полиция задержала местного жителя — его подозревают в поджоге.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 4:40 в полицию поступило сообщение от спасателей, что на улице Заречная горит жилой дом. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра полицейские обнаружили повреждения скобы входной двери дома. Вероятно, возгорание произошло внутри помещения.

По подозрению в поджоге в отдел полиции доставили 50-летнего местного жителя. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастность мужчины к преступлению.

Начато уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»).

Напомним, 11 апреля в Николаевской области спасатели тушили пожар дачи — сгорели вещи, частично пол и мебель.