Спасатели ликвидировали пожар деревянной церкви в селе Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«16 апреля в 20:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре деревянной церкви в селе Баговица Каменец-Подольского района... На момент прибытия первых подразделений огонь уже полностью охватил здание церкви, и горение происходило на площади почти 180 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали следующие факторы: позднее время сообщения, деревянные конструкции здания, значительное расстояние до населенного пункта (15 км)», — сказано в сообщении.

Возгорание на площади 180 кв.м удалось ликвидировать в 21:43. Причину пожара устанавливают специалисты. Травмированных и погибших на месте происшествия не было.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 15 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Напомним, осенью 2020 года на Прикарпатье сгорела 170-летняя церковь.