Сегодня, 17 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина на улице 8-й Военной лежит тело мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и розыскиваются причастные к совершению преступления лицп.

Полицейские обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться по адресу: иколаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.

Ранее полицейские задержали мужчину, который убил своего знакомого за долг в 100 гривен в Николаеве.