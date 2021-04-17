Сегодня, 17 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина на улице 8-й Военной лежит тело мужчины с ножевыми ранениями.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и розыскиваются причастные к совершению преступления лицп.
Полицейские обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться по адресу: иколаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.
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Сегодня, 17 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина на улице 8-й Военной лежит тело мужчины с ножевыми ранениями.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и розыскиваются причастные к совершению преступления лицп.
Полицейские обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться по адресу: иколаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.
Ранее полицейские задержали мужчину, который убил своего знакомого за долг в 100 гривен в Николаеве.