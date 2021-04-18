В Корабельном районе Николаева по улице Янтарной вечером 17 апреля вспыхнул мусор и использованные автомобильные шины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Николаевской области.
К месту инцидента направились два дежурных отделения пожарных, к 18:32 пламя удалось ограничить, еще через полтора потушить. Причиной возгорания стало неаккуратное поведение с огнем.
Напомним, 11 февраля, в Николаеве в помещении ангара загорелся катер и шины.
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В Корабельном районе Николаева по улице Янтарной вечером 17 апреля вспыхнул мусор и использованные автомобильные шины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Николаевской области.
К месту инцидента направились два дежурных отделения пожарных, к 18:32 пламя удалось ограничить, еще через полтора потушить. Причиной возгорания стало неаккуратное поведение с огнем.
Напомним, 11 февраля, в Николаеве в помещении ангара загорелся катер и шины.