В Корабельном районе Николаева по улице Янтарной вечером 17 апреля вспыхнул мусор и использованные автомобильные шины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Николаевской области.

К месту инцидента направились два дежурных отделения пожарных, к 18:32 пламя удалось ограничить, еще через полтора потушить. Причиной возгорания стало неаккуратное поведение с огнем.

Напомним, 11 февраля, в Николаеве в помещении ангара загорелся катер и шины.